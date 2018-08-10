Запуск Северо-Восточной хорды. Когда построят участки новой трассы?

На двух участках Северо-Восточной хорды планируется открыть движение к началу осени. В течение ближайшего месяца поедет начальный отрезок от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе и также к началу осени планируется запустить движение по конечному участку трассы – от шоссе Энтузиастов до МКАД.

О том, в какой стадии готовности сейчас участки Северо-Восточной хорды и когда предполагается их открытие, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

От Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе

Сейчас дорога между Дмитровским шоссе, Фестивальной улицей и Бусиновской развязкой практически готова, строители заканчивают возведение двухсотметрового участка в районе Ховринской насосно-перекачивающей станции.

"В зону строительства попала Ховринская насосная станция, которая обеспечивала более трех с половиной тысяч потребителей. Мы построили новую станцию, но отключить все системы от прежней смогли лишь 15 мая этого года, и форсированно начали строить двухсотметровый участок. Рассчитываем, что в сентябре закончим. Будем стремиться открыть движение ко Дню города", – рассказал порталу Москва 24 первый замруководителя департамента строительства Петр Аксенов.

Что готово на участке от Дмитровского шоссе до Фестивальной улицы?

На участке построено более 11 километров четырехполосной дороги основного хода, семь эстакад, две из которых по полтора километра и съезды – длиной от 300 до 500 метров. Построили новый путепровод через Октябрьскую железную дорогу и мост через реку Лихоборка.

"При этом, строительство путепровода через железную дорогу шло без остановки движения поездов", – отметил первый замглавы Депстроя.

Позаботились и о защите от шума скоростной трассы. "Мы заменили шесть тысяч оконных блоков, а также еще построим около двух километров шумозащитных экранов", – пообещал Аксенов. По его словам, вдоль дороги высадят деревья.

В октябре будет построена разворотная эстакада на Большой Академической улице, соединяющая Северо-Восточную хорду с Северо-Западной. "Эстакада на Большой Академической – это первая часть соединения двух хорд. Она дает возможность на Большой Академической улице развернуться и заехать на Северо-Восточную хорду без заезда на Дмитровское шоссе ", – отметил Аксенов.

Он добавил, что бессветофорный участок с разрешенной скоростью движения от 80 до 100 километров в час разгрузит Ленинградское, Дмитровское, Коровинское шоссе и МКАД.

От шоссе Энтузиастов до развязки с МКАД "Вешняки – Люберцы"

В сентябре планируется открыть движение еще по одному участку Северо-Восточной хорды: от шоссе Энтузиастов до развязки "Вешняки – Люберцы" на МКАД. Здесь камнем преткновения стала старая тяговая подстанция Горьковского направления Московской железной дороги. По словам Петра Аксенова, столичное правительство договорилось с Московской железной дорогой о сносе подстанции и строительстве новой.

"Отключили тяговую подстанцию и переключили на новую, после этого начали достраивать дорогу. В полном объеме движение от шоссе Энтузиастов до развязки с МКАД "Вешняки – Люберцы" откроется в начале осени", – пообещал он.

От Открытого до Щелковского шоссе

До конца года столичные власти планируют открыть движение от Открытого до Щелковского шоссе. Здесь построены эстакады основного хода и боковые проезды. А также тоннель под Щелковским шоссе, который собираются открыть в ближайшие месяцы. По словам Петра Аксенова, строительство дорог длиной более восьми километров с перекладкой инженерных коммуникаций идет полным ходом.

"На отрезке первого участка движение планируется открыть в течение ближайшего месяца. Основные работы первого этапа строительства завершены. В него входит прокладка около 5,5 километра дорог, включая возведение трех эстакад длиной порядка 3,4 километра", – сообщил представитель власти.

Он отметил также, что благодаря вводу нового участка, будут перераспределены транспортные потоки между Щелковским и Открытым шоссе. Таким образом снизится транспортная нагрузка на улицы Большая Черкизовская, Стромынка, Краснобогатырская и на Русаковскую набережную. Кроме того, повысится транспортная доступность районов Гольяново и Метрогородок.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

От Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе

В следующем году может начаться строительство участка Северо-Восточной хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе.

"Проект планировки прошел публичные слушания, окончательно получил утверждение в правительстве Москвы, сейчас идет проектирование. Участок очень сложный, там сгусток больших промышленных предприятий и огромное количество инженерных сетей. Мы делаем все возможное, чтобы строительство началось в следующем году", – сказал первый замглавы Депстроя.

Он подчеркнул, что проектирование участка и освобождение территории будет вестись за счет бюджетных денег. "Мы уже начинаем работать: сносить гаражи и взаимодействовать с промпредприятиями, которые попадают в зону строительства", – отметил Аксенов.

При этом, есть предложение от инвесторов построить дорогу от Дмитровского до Ярославского шоссе на концессионной основе, но окончательного решения по этому вопросу пока не принято, пояснил он.

От Открытого до Ярославского шоссе

Единственный участок Северо-Восточной хорды на котором пока не ведутся никакие работы – от Открытого до Ярославского шоссе.

"Проблема в том, что, предположительно, дорога должна пройти по национальному парку "Лосиный остров", пока решения окончательного по трассировке участка нет. Москомархитектуры занимается проработкой, когда ведомство завершит работу, тогда и заведем разговор о строительстве участка", – резюмировал Петр Аксенов.