Новый терминал "Шереметьево" свяжут с Москвой ж/д веткой за 12 млрд рублей – СМИ

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Недавно введенный в эксплуатацию северный терминальный комплекс аэропорта "Шереметьево" свяжут с Москвой железнодорожным сообщением. Стоимость работ оценивается примерно в 12 миллиардов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Планируется построить ответвление в северную зону от существующей ветки "Аэроэкспресса" между Белорусским вокзалом и терминалами D, E и F аэропорта (южная зона). Строительством займется РЖД.

Сама ветка длиной 3,8 километра (большая часть будет двухпутной) обойдется в 10,3 миллиарда рублей. 1,5 миллиарда уйдет на возведение железнодорожного терминала в северной зоне аэропорта. Пропускная способность новой ветки составит 20 миллионов пассажиров в год.

Также рассматривался вариант с отдельной веткой в северную зону "Шереметьево" от Савеловского вокзала. Однако решений по этому проекту нет и сроки его не определены. Кроме того, его стоимость превысила бы 50 миллиардов рублей.

Ответвление уже проектируется, его могут построить в течение двух лет. Поезда будут сначала доезжать до южной зоны аэропорта, затем возвращаться до развилки и оттуда направляться в северную зону. После строительства терминала С1 (2019 год), приоритетом станет северная зона.

Ранее сообщалось о планах ввести ночной автобусный маршрут до аэропорта Внуково. В ближайшие дни автобус "Н11" свяжет аэропорт с метро "Китай-город". Кроме того, с 1 сентября автобус "Н3" будет заезжать на Комсомольскую площадь, чтобы забрать пассажиров с трех вокзалов.