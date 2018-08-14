Новый терминал "Шереметьево" свяжут с Москвой ж/д веткой за 12 млрд рублей – СМИ

14 августа, 11:07
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Недавно введенный в эксплуатацию северный терминальный комплекс аэропорта "Шереметьево" свяжут с Москвой железнодорожным сообщением. Стоимость работ оценивается примерно в 12 миллиардов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.
Планируется построить ответвление в северную зону от существующей ветки "Аэроэкспресса" между Белорусским вокзалом и терминалами D, E и F аэропорта (южная зона). Строительством займется РЖД.
Сама ветка длиной 3,8 километра (большая часть будет двухпутной) обойдется в 10,3 миллиарда рублей. 1,5 миллиарда уйдет на возведение железнодорожного терминала в северной зоне аэропорта. Пропускная способность новой ветки составит 20 миллионов пассажиров в год.
Также рассматривался вариант с отдельной веткой в северную зону "Шереметьево" от Савеловского вокзала. Однако решений по этому проекту нет и сроки его не определены. Кроме того, его стоимость превысила бы 50 миллиардов рублей.
Ответвление уже проектируется, его могут построить в течение двух лет. Поезда будут сначала доезжать до южной зоны аэропорта, затем возвращаться до развилки и оттуда направляться в северную зону. После строительства терминала С1 (2019 год), приоритетом станет северная зона.
Ранее сообщалось о планах ввести ночной автобусный маршрут до аэропорта Внуково. В ближайшие дни автобус "Н11" свяжет аэропорт с метро "Китай-город". Кроме того, с 1 сентября автобус "Н3" будет заезжать на Комсомольскую площадь, чтобы забрать пассажиров с трех вокзалов.
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