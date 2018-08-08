Новый ночной маршрут запустят до аэропорта Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новый ночной автобусный маршрут до аэропорта Внуково запустят в столице, сообщается на официальном сайте Сергея Собянина и его избирательного штаба.

Уточняется, что в ближайшие дни автобус "Н11" свяжет аэропорт с метро "Китай-город". Кроме того, с 1 сентября автобус "Н3" будет заезжать на Комсомольскую площадь, чтобы забрать пассажиров с трех вокзалов.

Собянин рассказал о новых ночных маршрутах



Сергей Собянин сообщил, что ночные маршруты Мосгортранса появились пять лет назад, и сегодня ими каждую ночь пользуются почти пять тысяч человек. Всего из центра до спальных районов у МКАД ходят 12 маршрутов. Самым популярным считается маршрут "Н1" из аэропорта Шереметьево до Озерной улицы, а самым удобным – автобус "Б", курсирующий по Садовому кольцу с интервалом всего 15 минут.