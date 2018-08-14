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14 августа 2018, 01:00

Мособлдума на этой неделе примет закон о бесплатном проезде по Москве

транспорт

Фото: Портал Москва 24/Юлия Иванко

Мособлдума примет закон о бесплатном проезде на общественном транспорте Москвы для подмосковных пенсионеров. Об этом заявил председатель областной думы Игорь Брынцалов, передает "Российская газета".

По его словам, внеочередное заседание Мособлдумы пройдет 16 августа. Депутаты рассмотрят 13 вопросов, в числе которых законопроект, предоставляющий подмосковным пенсионерам старше 60 лет право на бесплатный проезд на общественном транспорте столицы.

"Льгота должна начать действовать уже с 1 сентября, и именно поэтому будет внеочередное заседание думы − чтобы мы успели с точки зрения законодательства провести все необходимые процедуры, чтобы закон был принят, подписан и вступил в силу", − сообщил Брынцалов.

Он добавил, что в бюджете региона уже заложены все необходимые финансовые средства.

Ранее стало известно, что с сентября 2018 года может быть введена оплата проезда через ж/д турникеты с помощью баланса карты "Стрелки", которую принимает к оплате весь общественный транспорт Подмосковья

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