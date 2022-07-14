Заезд автобусов к метро "Спортивная" 15 июля приостановят из-за концерта в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 07:40 15 июля автобусы не будут заезжать к метро "Спортивная". Ограничение связано с проведением концерта в "Лужниках", сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Пассажиры смогут воспользоваться остановкой "Улица Хамовнический Вал". Автобусы № М5 проследуют по Комсомольскому проспекту без заезда.

До 22:40 автобусы № М6, 220 и С216 пройдут в сторону центра по Хамовническому Валу и Лужнецкому проезду, после 22:40 транспорт проследует по маршруту в обе стороны.

С 15:00 пассажиры не смогут совершить посадку на автобусы № С249, С263 и С755 от остановки "МЦК Лужники", расположенной на Хамовнической Валу в сторону Комсомольского проспекта. В Дептрансе уточнили, что для посадки на указанные автобусы необходимо будет воспользоваться остановками "Новодевичье кладбище" и "Хамовнический Вал".

Ранее Дептранс предупредил пассажиров об обновленном графике движения автобусов в районе Зеленограда. С 15 июля москвичи не смогут проехать по маршруту № 408. Вместо него можно будет проехать по аналогичному маршруту № 377.