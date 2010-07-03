В столичных аэропортах задержано и отменено более 10 рейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропортах Москвы задержано и отменено 14 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Во Внукове один рейс задержан, в Домодедове задержано четыре рейса и отменено семь, в Шереметьеве два рейса задерживаются.

В воскресенье, 14 апреля, в Москве наблюдается мокрый снег и гололедица. Из-за этого столичным водителям посоветовали соблюдать дистанцию на дорогах. Осадки будут продолжаться вплоть до утра понедельника. По прогнозам, дневная температура будет около +5 градусов.

