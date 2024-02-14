Дополнительные поезда запустят между Москвой и Ульяновском через Рязань в феврале и марте

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Дополнительные поезда между Москвой и Ульяновском запустят в период праздничных дней 23 февраля и 8 Марта, заявили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что пассажирские поезда проследуют через Рязань. В частности, с 22 февраля по 12 марта будут назначены поезда № 297 Ульяновск – Москва и № 298 Москва – Ульяновск.

Первый будет прибывать в Рязань 22 и 26 февраля, 7 и 11 марта в 07:55, а второй – 23 и 27 февраля, 8 и 12 марта в 02:02.

"Приобрести билеты, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на официальном сайте ОАО "РЖД", – уточнили в пресс-службе МЖД.

Ранее в РЖД заявили, что в честь праздников также будут запущены дополнительные составы на наиболее популярных направлениях через столицу.

В общей сложности в эти дни через город проследует более 4 000 регулярных и дополнительных поездов дальнего следования. Кроме того, дополнительные составы будут курсировать от Москвы до Курска, а также до Белгорода.

РЖД запустят дополнительные поезда из Москвы в Рязань и Ульяновск