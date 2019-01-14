Движение транспорта ограничат на юго-востоке и западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Временные ограничения и перекрытия движения введут на юго-востоке и западе столицы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
До 25 апреля автомобилистов не пустят на участок улицы Мустая Карима от дома 18, корпуса 5, строения 1 до дома 18, корпуса 1. Там ведутся работы по строительству пешеходного перехода.
Кроме того, с 15 января до 31 декабря огрничат движение транспорта по двум полосам улицы Удальцова. Перекрытия коснутся участка от ее пересечения с проспектом Вернадского до дома 65а, расположенного на улице Удальцова: в этом районе строят Большую кольцевую линию метро. Специально для водителей организуют перепуск движения и обустроят временные уширения.
Движение машин по одной полосе в каждом направлении на участке Молодогвардейской улицы от дома 54, строения 6 до дома 61, корпуса 2 перекроют с 18 января. Ограничения, также связанные со строительством, будут действовать до 21 апреля.
Всем автовладельцам советуют обращать внимание на знаки и заранее продумывать свой маршрут.
Ранее стало известно, что в связи с проведением инженерных работ движение ограничат и на Муромской улице. Изменения будут действовать с 15 января по 31 марта.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.