Движение транспорта ограничат на юго-востоке и западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Временные ограничения и перекрытия движения введут на юго-востоке и западе столицы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

До 25 апреля автомобилистов не пустят на участок улицы Мустая Карима от дома 18, корпуса 5, строения 1 до дома 18, корпуса 1. Там ведутся работы по строительству пешеходного перехода.

Кроме того, с 15 января до 31 декабря огрничат движение транспорта по двум полосам улицы Удальцова. Перекрытия коснутся участка от ее пересечения с проспектом Вернадского до дома 65а, расположенного на улице Удальцова: в этом районе строят Большую кольцевую линию метро. Специально для водителей организуют перепуск движения и обустроят временные уширения.

Движение машин по одной полосе в каждом направлении на участке Молодогвардейской улицы от дома 54, строения 6 до дома 61, корпуса 2 перекроют с 18 января. Ограничения, также связанные со строительством, будут действовать до 21 апреля.

Всем автовладельцам советуют обращать внимание на знаки и заранее продумывать свой маршрут.

Ранее стало известно, что в связи с проведением инженерных работ движение ограничат и на Муромской улице. Изменения будут действовать с 15 января по 31 марта.