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21:51

Движение на улице Муромская ограничат с 15 января из-за инженерных работ

транспорт дороги перекрытия

21:51

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Из-за реконструкции инженерных сетей в районе улицы Муромская перекроют и ограничат движение транспорта. Изменения будут действовать с 15 января по 31 марта, сообщили Агентству "Москва" в инфоцентре столичного транспортного комплекса.

Уточняется, что поэтапно движение полностью перекроют на участке от улицы Муромская до улицы Заозерная. Ограничения также будут действовать на одной полосе в районе дома № 3 на Муромской и дома № 30 на Красносолнечной улице.

Кроме того, ограничат движение по одной полосе на участке между домом № 9 и домом № 14 на Заозерной улице и в проезде до дома № 15б, строение 3а. Там обеспечат право приоритетного проезда, добавили в инфоцентре.

По данным транспортного комплекса столицы, ограничения и перекрытие будут действовать в круглосуточном режиме.

транспорт дороги перекрытия

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