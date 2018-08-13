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Москва 24

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13 августа 2018, 23:02

Автобусы из Москвы в Петербург запустят с автостанции "Тушинская"

транспорт

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Автобусы из Москвы в Санкт-Петербург будут ходить ежедневно от автостанции "Тушинская". Регулярные рейсы запустят 14 августа, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

По информации Мосгортранса, продажи билетов на автобусы по маршруту Москва − Санкт-Петербург откроются 14 августа. Отправиться в Петербург с автостанции "Тушинская" можно будет в любой день недели в 23:15.

Как уточнили в пресс-службе компании, взрослый билет будет стоить 960 рублей, а билет для детей до 12 лет обойдется вдвое дешевле.

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