"Аэрофлот" предложил изменить систему подготовки пилотов

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Авиакомпания "Аэрофлот" предложила Минтрансу РФ изменить систему подготовки пилотов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Письмо на данную тему поступило в Минтранс и находится на рассмотрении", – сказал представитель министерства, передает Агентство "Москва".
Ранее в СМИ появилась информация, что по мнению авиакомпании, качество обучения пилотов в России не соответствует требованиям авиации.
В 2017 году сотрудники российской авиаотрасли обратились в Международную организацию гражданской авиации с просьбой проверить организацию обучения и выдачу летных свидетельств в РФ. Тогда пилоты опасались, что Росавиция может аннулировать около тысячи летных свидетельств, так как в ходе проверок были установлены летчики, которые вписывали в документацию недостающее количество часов налета и сдавали документы в ведомство.
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