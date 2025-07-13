13 июля, 20:56Транспорт
Поезда ОЖД задерживаются из-за зацепера на перегоне Сходня – Химки
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Пригородные поезда Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются из-за постороннего человека на крыше состава № 6715 сообщением Тверь – Москва. Об этом сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
По данным перевозчика, человек был обнаружен на крыше поезда в 18:48 на перегоне Сходня – Химки. В настоящее время снято напряжение контактной сети и вызваны сотрудники МЧС России.
"Движение на перегоне организовано по третьему пути. Поезд № 6715 задержан на один час 30 минут. Прогнозируются задержки поездов пригородного сообщения, до 30 минут", – говорится в публикации.
Ранее электрички МЦД-4 следовали с незначительным отклонением от расписания в сторону Железнодорожной. Причиной стала остановка другого состава по техпричинам на станции Никольское. Он самостоятельно продолжил движение, следующие за ним поезда временно проезжали по другому пути.
Остановка состава вызвала задержки электричек МЦД-2 и Рижского направления