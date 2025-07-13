Поезда ОЖД задерживаются из-за зацепера на перегоне Сходня – Химки

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пригородные поезда Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются из-за постороннего человека на крыше состава № 6715 сообщением Тверь – Москва. Об этом сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

По данным перевозчика, человек был обнаружен на крыше поезда в 18:48 на перегоне Сходня – Химки. В настоящее время снято напряжение контактной сети и вызваны сотрудники МЧС России.

"Движение на перегоне организовано по третьему пути. Поезд № 6715 задержан на один час 30 минут. Прогнозируются задержки поездов пригородного сообщения, до 30 минут", – говорится в публикации.

Ранее электрички МЦД-4 следовали с незначительным отклонением от расписания в сторону Железнодорожной. Причиной стала остановка другого состава по техпричинам на станции Никольское. Он самостоятельно продолжил движение, следующие за ним поезда временно проезжали по другому пути.