Движение в районе Батюнинского проезда ограничат

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение на участке Батюнинского проезда ограничат по 31 октября нынешнего года. Изменения связаны с проведением комплекса инженерных работ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Ограничения движения в связи с инженерными работами в Батюнинском проезде действуют с 8 июля по 26 августа круглосуточно на участке: Батюнинский проезд от дома 10, строение 8 до дома 25", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с 27 августа по 31 октября круглосуточно нельзя будет проехать в районе домов 26 и 25 по Батюнинскому проезду.

Ранее москвичам рассказали об ограничениях в движении на выходных. Жителей столицы ждет закрытие нескольких станций метро Сокольнической линии.