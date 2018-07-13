Режим работы станции метро "Ховрино" изменится на три месяца

Фото: портал Москва 24/Сипко Михаил
Режим работы станции "Ховрино" Замоскворецкой линии метро изменится с 16 июля до 16 октября, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
В течение трех месяцев станция будет закрываться на два часа раньше – с 23:00. Таким образом, ежедневно на протяжении этого времени с 23:00 станция "Речной вокзал" будет конечной для северного участка зеленой ветки.
Временные ограничения вводятся в связи со строительством станции метро "Беломорская", расположенной на перегоне между "Ховрино" и "Речным вокзалом". Они позволят ускорить процесс ее возведения.
Как подчеркнули в подземке, всего два дополнительных часа в вечернее время позволят специалистам завершить строительство новой станции раньше срока и открыть ее уже в конце 2018 года.
Для проведения работ выбрали именно эти часы, когда станциями пользуются меньше всего пассажиров. Временные неудобства коснутся около 500 человек. Это менее 0,1 процента от дневного пассажиропотока Замоскворецкой линии. Во время закрытия станции жители смогут воспользоваться наземным городским транспортом.
Какой будет станция "Беломорская" Замоскворецкой линии
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