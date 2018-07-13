Праздничный трамвай выйдет на маршрут в честь Дня московского транспорта

Фото: transport.mos.ru
Ко Дню московского транспорта, который пройдет 14 июля, в столице запустят трамвай со светодиодными огнями, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Праздничный трамвай будет курсировать по маршруту № 39 с пятницы по воскресенье с 17:00 до двух часов ночи. По словам генерального директора Мосгортранса Леонида Антонова, его появление на столичных улицах подчеркнет атмосферу Дня московского транспорта.
"39-й маршрут популярен у горожан и туристов – это одно из "экскурсионных" направлений, трамвай проезжает по живописным улицам среди городских достопримечательностей", – сказал гендиректор ведомства.
Маршрут № 39 от метро "Университет" до Чистых прудов пролегает по Бульварному кольцу, проходит мимо старинных домов и усадеб исторического центра Москвы. Из окон трамвая можно увидеть Свято-Данилов и Донской монастыри, районы застройки середины ХХ века на Ленинском и Ломоносовском проспектах.
День московского транспорта отмечают в столице с 2017 года во вторую субботу июля. В этом году праздничные мероприятия пройдут на ВДНХ, в Парке Победы и парке "Сокольники".
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