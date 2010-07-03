Продажа билетов на автобусы из Москвы в Почеп откроется 16 июня

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Продажа билетов на ежедневные автобусные рейсы по регулярному маршруту Москва – Почеп отправлением с автостанции "Теплый Стан" откроется 16 июня, передает Агентство "Москва".

Как уточняют в "Мосгортрансе", автобусы с указанной автостанции будут выходить на маршрут в сторону Брянской области в 0:15.

Стоимость проезда для взрослых – 800 рублей, для детей до 12 лет – 400 рублей. Провоз багажа бесплатно.

Ранее сообщалось, что схема движения семи автобусных маршрутов в районе железнодорожной станции Лосиноостровская будет организована по-новому.

С 15 июня маршрут автобуса № 891к "Метро "Теплый Стан" – Нововатутинский проспект" получит номер – № 991. При этом время работы и трасса следования автобусов не меняются.

