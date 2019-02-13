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16:23

Москвичам рекомендовали не садиться за руль из-за снежных заносов

транспорт дороги авто

16:23

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Фото: Игорь Иванко/портал Москва 24

Осложнение дорожной ситуации ожидается в столице в вечерний час пик 13 февраля из-за снегопада и гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Вечерний час пик сегодня будет сложным для движения из-за обильного снегопада, гололеда и снежных заносов. В городе увеличилось количество мелких ДТП. Кроме того, коммунальная техника в усиленном режиме будет убирать улицы города, что также скажется на снижении скорости потока", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Специалисты рекомендуют автомобилистам воспользоваться городским транспортом в вечерние часы. Для поездок на машине лучше выбрать более позднее время – после 21:00 – и быть предельно внимательными при передвижении.

В условиях непогоды за дорожной обстановкой следит ситуационный центр ЦОДД и при необходимости вручную управляет светофорами. В городе также работают 17 экипажей дорожного патруля ЦОДД, которые оказывают автомобилистам помощь при мелких неисправностях машин, ДТП или в случае попадания в снежный занос.

По данным столичного главка МЧС, мокрый снег и сильная гололедица задержатся в столице до конца дня. Автомобилистов призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Пешеходам рекомендовали быть внимательными и осторожными на улицах.

По данным метеорологов, на 9:00 13 февраля в Москве местами выпало до 7 сантиметров снега, до конца дня прирост составит еще порядка 4–5 сантиметров.

По словам Сергея Собянина, в усиленном режиме работают коммунальные службы. Последствия снегопада, обрушившегося на город минувшей ночью, ликвидируют более 60 тысяч рабочих и почти десять тысяч единиц специализированной техники.

Особое внимание уделяют очистке от снега тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Также расчищаются от снега парковки и пешеходные зоны.

В ночь на среду в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков. Этот снегопад может стать самым мощным с начала зимы.

транспорт дороги авто

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