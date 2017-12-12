Поздравления москвичей с Новым годом зазвучат в коммерческих автобусах

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Аудиопоздравления жителей столицы с Новым годом прозвучат в коммерческих автобусах на 211 маршрутах с 25 декабря по 8 января.
В Москве стартует акция "Голос пассажира", которую проводит ГКУ "Организатор перевозок". 16 и 17 декабря любой желающий сможет бесплатно записать свои пожелания горожанам. Для этого необходимо зарегистрироваться по телефону 8-903-526-08-98 до 15:00 15 декабря. Текст поздравления желательно подготовить заранее, сообщает пресс-служба организации.
По словам руководителя "Организатора перевозок" Павла Павлова, акция "Голос пассажира" пройдет в третий раз.
"Мы получили много обращений с просьбой устроить новогоднюю запись и с радостью продолжаем эту традицию", – добавил он.
Праздничное настроение в столице также создадут световые шоу на здании "Манежа", которые запустили 11 декабря. Кроме того, 22 декабря начнется зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Бульвары, площади и переулки города превратятся в театральные подмостки. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут идти ежедневно в режиме нон-стоп.
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