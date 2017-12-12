Более 520 тысяч поездок совершили пассажиры на МЦК 11 декабря

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пассажиры совершили более 520 тысяч поездок на Московском центральном кольце (МЦК) 11 декабря 2017 года. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

"Каждый месяц количество пассажиров на МЦК становится больше. За 11 декабря было перевезено на 109 тысяч пассажиров больше, чем год назад (418 тыс. пассажиров)", – говорится в сообщении.

1 декабря по МЦК проехал юбилейный 100-миллионный пассажир. Согласно прогнозам столичных властей, в 2018 году по кольцу проедут порядка 120 миллионов пассажиров.

При этом планируется, что интервал движения поездов на МЦК к сентябрю 2018-го сократят до четырех минут. Сейчас власти работают с РЖД, чтобы добиться сокращения перерывов между составами.