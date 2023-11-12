Более 2,6 млн человек воспользовались автовокзалом "Центральный" за три года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 2,6 миллионов пассажиров совершили поездок по международному автовокзалу "Центральный" за 3 года работы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Благодаря автовокзалу можно отправиться в поездки по северным, северо-восточным и восточным направлениям. При этом в департаменте отметили, что пассажирам для комфортного ожидания рейса сделали удобные залы ожидания, комнату матери и ребенка, камеры хранения, бесплатный Wi-Fi и аренду зарядок, а также кафе и круглосуточную гостиницу.

"Сегодня московские автовокзалы – лучшие в Европе по уровню комфорта, поэтому все больше людей выбирают их для своих поездок. Каждый день с автовокзала "Центральный" отправляются более 2,5 тысяч пассажиров", – заявил руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Автовокзал расположен на Щелковском шоссе на 1-м и 6-м этажах многофункционального комплекса. Автобусы прибывают на нижний уровень, а уезжают от перронов – на верхнем. "Центральный" осуществляет уже более 40 междугородних и международных отправлений.

Ранее в департаменте заявили, что в Москве разработана новая схема маршрутов для автовокзалов. На единой схеме были отмечены все главные направления маршрутов, а самим вокзалам присвоили по своему цвету. На соседней схеме пассажиры могут рассмотреть все маршруты конкретного автовокзала, а также найти любой населенный пункт.

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