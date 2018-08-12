На восьми станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары

На восьми станциях Московского центрального кольца начали раздавать воду из-за жары. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Воду в бутылках можно получить от работников метрополитена на станциях "Угрешская", "Дубровка", "Зорге", "Локомотив", "Андроновка", "Окружная", "Лихоборы" и "Панфиловская".
В воскресенье воздух прогреется до 28 градусов. Перенести жару поможет переменная облачность. Ветер будет юго-западный, до 10 метров в секунду, пройдет небольшой дождь.
В начале следующей недели в столицу придет похолодание. Днем столбики термометров не поднимутся выше 25 градусов. Кроме того, атмосферные фронты циклона принесут с собой облачность и дожди.
Как спастись от аномальной жары?
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