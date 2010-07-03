В Подмосковье завершилось строительство дороги к ЖК "Новое Пушкино"

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Строительство дороги к ЖК "Новое Пушкино" в Подмосковье полностью завершено. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственного строительного надзора МО.

"Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации получила дорога в новом жилом микрорайоне ЖК "Новое Пушкино", – сообщил глава ведомства Артур Гарибян.

Отмечается, что застройщиком объекта выступило ООО "Флагман". Подъездная четырехполосная дорога к микрорайону "Новая деревня" является магистральной улицей общегородского значения. Длина нового участка – чуть более половины километра.

Следующий этап продления дороги к жилым домам планируют начать в 4-м квартале нынешнего года.

Ранее стало известно, что Северо-Восточную хорду планируют продлить за МКАД. Шестиполосный участок составит в длину 5,5 километра и пройдет по территории районов Косино-Ухтомский и Некрасовка.