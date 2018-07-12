Росавиация разрешила полеты из Москвы в Китай по 15 новым направлениям

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Росавиация выдала допуски на полеты из Москвы в КНР по 15 новым направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, авиакомпании "Икар" разрешили совершать полеты из Москвы в Ухань, Чанша, Чунцин и Шицзячжуан. iFly получила допуски на полеты сразу в 12 китайских городов, включая Чанша, Цзинань, Хайкоу, Наньнин, Нанкин, Гуйян, а также Чженчжоу, Чаньчунь, Хух-Хото, Фучжоу, Нинбо и Куньмин.

Кроме того, передает Агентство "Москва", авиакомпания "Северный Ветер" получила от Росавиации разрешение на полеты по маршруту Москва – Курган-Тюбе. А "Победе" предоставили право увеличить число рейсов в Карловы Вары с двух до пяти в неделю.

Авиакомпании "Якутия" ведомство разрешило выполнять полеты в болгарскую Варну и обратно. "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ИрАэро" и "Ред Вингс" получили допуски на полеты в Тенерифе от одного до нескольких раз в неделю. Авиакомпания "Ред Вингс" также будет дважды в неделю совершать полеты в Прагу и один раз в неделю летать в Термез и Андижан.

Также сообщается, что Росавиация отозвала допуски на международные перевозки пассажиров и грузов у "Вим Авиа" из Москвы в Ош, Ереван, Фергану, Самарканд, Карши и Андижан. А "Когалымавиа" лишилась допусков на полеты из Москвы в Андижан, Нукус, Ургенч, а также в Карши, Самарканд, Фергана и Тбилиси.