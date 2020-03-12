Вестибюль станции метро "Текстильщики" закроют на два дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Восточный вестибюль станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро закроют 14 и 15 марта на ремонт, сообщает пресс-служба метро.

"Временное закрытие необходимо для проведения ремонтных работ. В обычном режиме вестибюль продолжит работу в понедельник, с 5:30, 16 марта", – уточнили представители подземки.

Работы в подземке требуются для интеграции станции фиолетовой ветки с Московским центральным диаметром. Кроме того, на ней обновят напольное покрытие, отремонтируют потолок.

Москвичей и гостей города предупредили, что в течение двух дней можно воспользоваться западным вестибюлем. Для удобства будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Ремонт организован в выходные дни, когда пассажиропоток на станции существенно ниже, чем в будни.

Ранее сообщалось, что около 90 километров рельсов заменят в метро в этом году.