Автомобилистов предупредили о "катке" на дорогах

В Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили столичных водителей о снегопаде и "катке" на дорогах. Также автомобилистам рекомендовали ехать медленно, аккуратно и держать дистанцию.
После внезапного снегопада - ожидаемый каток на дорогах. Сейчас лучше ехать (и идти) медленно, аккуратно и держать дистанцию (машинам - подальше друг от друга, пешеходам - поближе). pic.twitter.com/9IYEUrSirG
Ранее Москву накрыла сильная метель, сопровождаемая порывистым ветром. Ухудшение погоды связано с вторжением циклона.
Снег ожидается в столице и ночью, возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура в столице опустится до 2-4 градусов ниже нуля, в Подмосковье – до 6 градусов мороза. На дорогах образуется гололедица.
После небольшого похолодания в Москву вернется оттепель
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