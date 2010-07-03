Автомобилистов предупредили о "катке" на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили столичных водителей о снегопаде и "катке" на дорогах. Также автомобилистам рекомендовали ехать медленно, аккуратно и держать дистанцию.

После внезапного снегопада - ожидаемый каток на дорогах. Сейчас лучше ехать (и идти) медленно, аккуратно и держать дистанцию (машинам - подальше друг от друга, пешеходам - поближе). pic.twitter.com/9IYEUrSirG — ЦОДД (@gucodd) 12 марта 2019 г.



Ранее Москву накрыла сильная метель, сопровождаемая порывистым ветром. Ухудшение погоды связано с вторжением циклона.

Снег ожидается в столице и ночью, возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура в столице опустится до 2-4 градусов ниже нуля, в Подмосковье – до 6 градусов мороза. На дорогах образуется гололедица.