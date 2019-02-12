Более 40 тысяч москвичей перевезли "Добрые автобусы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 40 тысяч человек перевезли "Добрые автобусы", курсирующие по столичным достопримечательностям. Каждый день пассажирами автобусов становятся участники проекта, которые посещают музеи, храмы и монастыри, знакомятся с памятниками истории и архитектуры города, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
По словам руководителя проекта "Добрый автобус" Сабины Цветковой, для людей старшего возраста работают пять автобусов.
"Москвичи уважаемого возраста отмечают высокое качество организации мероприятий, комфортабельность и удобство передвижения по знаковым и историческим местам города, познавательность экскурсий", – приводятся в сообщении слова Цветковой.
Участники проекта посетили Музей "Московский транспорт", Государственный музей обороны Москвы, Музей космонавтики, Государственный музей спорта, Гжельский фарфоровый завод и другие. Недавно в программу экскурсий включили подземные музейные коллекции "Зарядья" и смотровую площадку в "Москва-Сити".
Впервые проект "Добрый автобус" запустили 1 октября 2017 года. Он позволяет горожанам старшего возраста бесплатно путешествовать по городу, посещать культурные места и приобщаться к культурной жизни столицы.
Все автобусы оснащены бортовой кухней, системами климат-контроля и видеонаблюдения.
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