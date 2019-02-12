Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12 февраля, 10:22

Более 40 тысяч москвичей перевезли "Добрые автобусы"

транспорт город общество

12 февраля, 10:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 40 тысяч человек перевезли "Добрые автобусы", курсирующие по столичным достопримечательностям. Каждый день пассажирами автобусов становятся участники проекта, которые посещают музеи, храмы и монастыри, знакомятся с памятниками истории и архитектуры города, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

По словам руководителя проекта "Добрый автобус" Сабины Цветковой, для людей старшего возраста работают пять автобусов.

"Москвичи уважаемого возраста отмечают высокое качество организации мероприятий, комфортабельность и удобство передвижения по знаковым и историческим местам города, познавательность экскурсий", – приводятся в сообщении слова Цветковой.

Участники проекта посетили Музей "Московский транспорт", Государственный музей обороны Москвы, Музей космонавтики, Государственный музей спорта, Гжельский фарфоровый завод и другие. Недавно в программу экскурсий включили подземные музейные коллекции "Зарядья" и смотровую площадку в "Москва-Сити".

Впервые проект "Добрый автобус" запустили 1 октября 2017 года. Он позволяет горожанам старшего возраста бесплатно путешествовать по городу, посещать культурные места и приобщаться к культурной жизни столицы.

Все автобусы оснащены бортовой кухней, системами климат-контроля и видеонаблюдения.

Проект "Добрый автобус"

транспорт город общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика