Более 40 тысяч москвичей перевезли "Добрые автобусы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 40 тысяч человек перевезли "Добрые автобусы", курсирующие по столичным достопримечательностям. Каждый день пассажирами автобусов становятся участники проекта, которые посещают музеи, храмы и монастыри, знакомятся с памятниками истории и архитектуры города, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

По словам руководителя проекта "Добрый автобус" Сабины Цветковой, для людей старшего возраста работают пять автобусов.

"Москвичи уважаемого возраста отмечают высокое качество организации мероприятий, комфортабельность и удобство передвижения по знаковым и историческим местам города, познавательность экскурсий", – приводятся в сообщении слова Цветковой.

Участники проекта посетили Музей "Московский транспорт", Государственный музей обороны Москвы, Музей космонавтики, Государственный музей спорта, Гжельский фарфоровый завод и другие. Недавно в программу экскурсий включили подземные музейные коллекции "Зарядья" и смотровую площадку в "Москва-Сити".

Впервые проект "Добрый автобус" запустили 1 октября 2017 года. Он позволяет горожанам старшего возраста бесплатно путешествовать по городу, посещать культурные места и приобщаться к культурной жизни столицы.

Все автобусы оснащены бортовой кухней, системами климат-контроля и видеонаблюдения.