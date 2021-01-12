Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропортах столицы вечером 12 января отменили и задержали 22 рейса. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

Во Внуково отменили 3 вылета. Еще 7 самолетов вылетят в другое время.

В Шереметьево известно о задержке 3 рейсов. В Домодедово задержали 6 и отменили 3 вылета.

Причины корректировок расписания в московских воздушных гаванях не уточняются. Предполагается, что они могут быть связаны с погодными условиями.

Ранее cиноптик рассказал, станет ли в Москве еще холоднее в ближайшее время. По его словам, скоро температура опустится до -25 градусов.