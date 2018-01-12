Автобусы без турникетов в первых числах января перевезли 2,8 миллиона пассажиров

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Автобусами с бестурникетной системой оплаты проезда с 1 по 8 января воспользовались 2,8 миллиона москвичей. Благодаря демонтажу турникетов время в пути в среднем сократилось на пять минут.
В начале года турникеты убрали на 72 маршрутах наземного транспорта. Теперь пассажиры могут заходить во все двери автобуса и оплачивать проезд с помощью валидаторов в салоне, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В перечень маршрутов вошли наиболее востребованные направления, в том числе полуэкспрессные и магистральные. Эти направления обслуживают автобусы особо большой вместимости — с гармошкой", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
В общей сложности турникеты отменили в более 1,1 тысячи автобусов. В таком же режиме продолжают работать трехсекционные трамваи "Витязь-М".
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