Турникеты уберут более чем в тысяче автобусов с 1 января

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Около 1,1 тысячи автобусов столицы начнут работать без турникетов с 1 января 2018 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Пассажиры смогут проходить во все двери. Оплачивать проезд они будут при помощи валидаторов в салонах.
В перечень из 72 маршрутов вошли наиболее востребованные пути проезда в столице. На них курсируют в основном автобусы особо большого класса. Мера позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем пять минут в пути, отметили в пресс-службе ведомства.
По его словам, преимущества бестурникетной системы оценят свыше миллиона горожан, которые каждый день пользуются этими маршрутами.
Отмечается, что ГУП "Мосгортранс" просит москвичей быть вежливыми при посадке в бестурникетный автобус: выпускать выходящих пассажиров и ответственно относиться к оплате проезда.
Ранее без турникетов в столице начали курсировать трамваи нового поколения "Витязь-М". О том, что турникеты уберут в автобусах, сообщалось в конце декабря 2017 года. Отмечалось также, что на маршрутах без ограничивающих вход устройств усилят работу контролеров.
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