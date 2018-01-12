Пассажиры метро и МЦК получили 127 тысяч подарков в праздники

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пассажиры метро и МЦК получили 127 тысяч подарков от Деда Мороза с 25 декабря по 8 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На стойках "Живое общение" и на платформах станций метро москвичам дарили браслеты и брелоки с функцией транспортной карты "Тройка", а также сами карты, мягкие игрушки, шоколад, ручки и блокноты.

Карты и сувениры вручали участникам различных праздничных акций метро, например, первым пассажирам новогодних поездов, посетителям катка в переходе со станции метро “Ленинский проспект” на станцию МЦК Площадь Гагарина, и тем, кто отправил письма Деду Морозу. Также подарки дарили за оформление новогодней елки на станции МЦК Кутузовская, которую могли украсить все желающие.

С 29 по 31 декабря сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров провели акцию "Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на станциях метро". В ее рамках самым маленьким пассажирам дарили сладкие сюрпризы.

С 28 декабря на 18 станциях подземки и МЦК установили тематические фотозоны, на фоне которых фотографии сделали более шести тысяч человек. Демонтируют их до 18 января.

Второй год подряд метро и МЦК работали всю новогоднюю. Поезда ходили с интервалами от 3,5 до 10 минут. Также пассажиры могли воспользоваться услугами наземного транспорта, который ходил с интервалом 25–30 минут. Автобусы, трамваи и троллейбусы ездили по 168 маршрутам. Пригородные поезда в ночь с 31 декабря на 1 января курсировали до 02:00.

В новогоднюю ночь московским транспортом воспользовались 510 тысяч человек. Большая часть пришлась на метро и МЦК – 430 тысяч пассажиров. Наземный транспорт перевез 80 тысяч человек.