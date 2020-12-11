В РЖД разрешили пассажирам старше 65 лет сдать невозвратные билеты на поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сдать невозвратные билеты на поезда получили возможность граждане старше 65 лет, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Вернуть средства при отказе от поездки можно до 31 декабря 2020 года.

"Холдинг "РЖД" предоставляет пассажирам старше 65 лет возможность до 31 декабря 2020 года вернуть деньги за невозвратные билеты. Решение принято в связи с введением в ряде регионов дополнительных ограничительных мер для граждан старше 65 лет из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации", – сказано в сообщении.

Оформить отмену можно по телефонам 8 800 775-00-00 (Россия) или +7 499 605-20-00 (территории иностранных государств). После подтверждения процедуры пассажирам старше 65 лет необходимо обратиться в билетную кассу для получения средств в течение 180 дней.

В настоящее время в связи с распространением коронавирусной инфекции москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуют оставаться дома.

В Подмосковье режим самоизоляции для граждан старшего возраста продлится до 13 декабря.