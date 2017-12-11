В РСТ убеждены, что запуск поездов РЖД в обход Украины повысит безопасность

11 декабря, 14:33
Фото: ТАСС/Андрей Махонин
То, что компания "Российские железные дороги" (РЖД) перевела все поезда южного направления на движение в обход Украины, сделает прохождение транспорта более комфортным и безопасным, считают в Российском союзе туриндустрии.
"Значительно повысится безопасность. Новые участки – это скоростные линии, дополнительные станции, комфорт. Увеличится скорость прохождения, будет меньше неудобств. Конечно, это не касается туризма, его на Украине нет. Это просто пассажиропоток и грузовые перевозки", – заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, передает RT.
По его словам, в РСТ стремятся оптимизировать потоки и уменьшить риски, потому что Украина в настоящее время – нестабильный регион. Эксперт обратил внимание на тот факт, что и украинцы, и русские часто ездят в Крым и приграничные деревни к родственникам.
Ранее в РЖД приняли решение перевести все поезда южного направления в обход Украины. Поезда будут ходить по ж/д линии Журавка –
Миллерово.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: