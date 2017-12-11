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11 декабря, 14:33

В РСТ убеждены, что запуск поездов РЖД в обход Украины повысит безопасность

транспорт безопасность общество

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

То, что компания "Российские железные дороги" (РЖД) перевела все поезда южного направления на движение в обход Украины, сделает прохождение транспорта более комфортным и безопасным, считают в Российском союзе туриндустрии.

"Значительно повысится безопасность. Новые участки – это скоростные линии, дополнительные станции, комфорт. Увеличится скорость прохождения, будет меньше неудобств. Конечно, это не касается туризма, его на Украине нет. Это просто пассажиропоток и грузовые перевозки", – заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, передает RT.

По его словам, в РСТ стремятся оптимизировать потоки и уменьшить риски, потому что Украина в настоящее время – нестабильный регион. Эксперт обратил внимание на тот факт, что и украинцы, и русские часто ездят в Крым и приграничные деревни к родственникам.


Ранее в РЖД приняли решение перевести все поезда южного направления в обход Украины. Поезда будут ходить по ж/д линии Журавка –
Миллерово.

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