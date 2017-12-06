Российские поезда перейдут на движение в обход Украины с 11 декабря

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Все российские пассажирские поезда переведут на движение в обход Украины с 11 декабря. Поезда будут ходить по новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово протяженностью 137 км, передает ТАСС.

"Будет переходный период, – рассказал директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. – Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться именно сутки – с 10 до 11 декабря. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там (на участке по территории Украины) курсировать не будут".

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов пообещал, что движение всех российских поездов будет переведено на новую железнодорожную линию Журавка – Миллерово в обход Украины до конца года.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, на новую ж/д дорогу переведут 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов. Ранее поезда кавказского направления проезжали участок по Луганской области Украины и дважды пересекали госграницу.

Новая железная дорога проходит по территории Ростовской и Воронежской областей. На пути построено семь новых ж/д станций: Сергеевка, Зайцевка, Сохрановка, Виноградовка, Кутейниково, Колодези и Боченково.