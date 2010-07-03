Задержан водитель свадебного кортежа за движение задним ходом по шоссе

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Водитель свадебного кортежа привлечен к административной ответственности за движение задним ходом по Можайскому шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Нарушителя задержали в Юго-Восточном округе, им оказался 23-летний житель Московской области. В отношение него составлен протокол по статье "Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены".

Ранее в интернете появилось видео, на котором свадебный кортеж двигался задним ходом. Автомобиль двигался с небольшой скоростью, другим участникам дорожного движения удавалось его объезжать.

Ранее в Зеленограде водитель КамАЗа остановил свой грузовик голыми руками. Произошедшее попало на камеру наружного наблюдения. На кадрах видно, как машина срывается с ручника и катится прямо на припаркованные авто. Водитель КамАЗа задержал машину вручную – в итоге грузовик затормозил в нескольких сантиметрах от дорогого спорткара.

