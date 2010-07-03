Задержан водитель свадебного кортежа за движение задним ходом по шоссе

Водитель свадебного кортежа привлечен к административной ответственности за движение задним ходом по Можайскому шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Нарушителя задержали в Юго-Восточном округе, им оказался 23-летний житель Московской области. В отношение него составлен протокол по статье "Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены".
Ранее в интернете появилось видео, на котором свадебный кортеж двигался задним ходом. Автомобиль двигался с небольшой скоростью, другим участникам дорожного движения удавалось его объезжать.
Ранее в Зеленограде водитель КамАЗа остановил свой грузовик голыми руками. Произошедшее попало на камеру наружного наблюдения. На кадрах видно, как машина срывается с ручника и катится прямо на припаркованные авто. Водитель КамАЗа задержал машину вручную – в итоге грузовик затормозил в нескольких сантиметрах от дорогого спорткара.
Автомобиль в свадебном кортеже на Можайском шоссе двигался задним ходом
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.