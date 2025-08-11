Движение трамваев восстановлено между "Красносельской" и Белорусским вокзалом

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение трамваев восстановлено между станцией "Красносельская" Сокольнической линии столичного метро и Белорусским вокзалом, а также в районе Российского университета транспорта (РУТ) и станции "Новослободская", передает пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным ведомства, трамваи № 7, 9, 13, 37, 50 вновь ходят по обычным маршрутам. В то же время временный маршрут автобуса № 07 прекратил работу.

"Электробусы № с510 вместо метро "Новослободская" вновь ходят до Тихвинской улицы", – уточнили в Дептрансе.

Ранее пассажиров Московской железной дороги предупредили об изменениях в расписании ряда пригородных поездов Савеловского направления. В частности, 11–29 августа с 09:30 до 14:35 на участке Дмитров – Савелово движение электричек приостановят, из-за чего у некоторых составов изменится время отправления и прибытия.

Тем временем на строящейся станции Петровско-Разумовская 16–17 и 30–31 августа с 23:30 до 5:30 электрички не будут следовать по первому пути, что отразится на расписании поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов.