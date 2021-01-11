Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро введено в график, сообщает пресс-служба Дептранса в Telegram.

Уточняется, что на линии специалисты завершили проверку инфраструктуры. Ранее для этого были временно увеличены интервалы движения поездов от "Курской" до "Киевской" станции.

Накануне несколько электричек задерживались на станции "Стройка" Горьковского направления Московской железной дороги. Отмечалось, что задержка электричек произошла по техническим причинам. На станции "Стройка" остановился пригородный поезд, который следовал из Москвы в Балашиху.