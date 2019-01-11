На пересечении Бесединского шоссе и МКАД ограничат движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На пересечении МКАД и Бесединского шоссе ограничили движение транспорта. Причина – строительство развязки. Ограничения будут действовать до 30 сентября.

В информационном центре транспортного комплекса Москвы уточнили, что движение на участках Бесединского шоссе будут перекрывать по обе стороны от МКАД круглосуточно по одной полосе. Работы будут вестись преимущественно ночью.

Ранее сообщалось, что реконструкцию транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги с Бесединским шоссе планируют завершить к 2020 году. Эта развязка фактически является концом Южной рокады. Проект включает в себя реконструкцию 1,2 километра проезжей части МКАД с устройством переходно-скоростных полос и реконструкцию существующего путепровода через МКАД протяженностью 86,5 метра.