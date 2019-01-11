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04:46

Движение транспорта в 8-м Новоподмосковном переулке ограничат с 15 января

транспорт перекрытия

04:46

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В связи с реконструкцией инженерных сетей в САО движение транспорта в 8-м Новоподмосковном переулке ограничат с 15 января по 15 апреля 2019 года, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, речь идет об участке от дома 11А до дома 15, корпус 1 на улице Большая Академическая. Ограничения будут действовать круглосуточно и на одной полосе.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по Волоколамскому шоссе полностью восстановили после аварии.

Утром 10 января случился прорыв дамбы Канала имени Москвы. Потоки воды и грязи хлынули в автомобильный тоннель. В результате ЧП никто не пострадал. В момент аварии на трассе не было машин.

Как пояснил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, непосредственно на проезжую часть вытекло немного воды. Основная ее масса перетекла с одного уровня дамбы на другой.

транспорт перекрытия

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