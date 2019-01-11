В московских аэропортах задержано и отменено 35 рейсов

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Почти 35 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Информацию предоставил сервис "Яндекс.Расписания".

Аэропорт Внуково задержал 5 рейсов и отменил 10 вылетов. В Домодедове задержано 2 рейса и отменено 5. В Шереметьеве ждут вылета 12 самолетов.

По данным синоптиков, из-за недавних снегопадов высота столичных сугробов достигла 36 сантиметров, что превышает месячную норму на 10 сантиметров.

При этом метеорологи пообещали, что 12 января атлантический циклон принесет в столицу новые снегопады, а морозы заметно ослабнут.