Пассажиры раскупили карты "Тройка" в виде наклеек на смартфоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
За новогодние праздники пассажиры купили тысячу транспортных карт "Тройка" в виде наклеек на смартфон и вкладышей под чехол гаджета. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
"Первую партию наклеек и вкладышей общим тиражом 500 штук (250 наклеек и 250 вкладышей) раскупили в первый же день продаж – 25 декабря, вторую (еще 500 штук) – за новогодние праздники", – рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что в ближайшее время поступит новая партия нестандартных носителей карт "Тройка".
Их будут продавать в магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в сувенирных витринах на стойках "Живое общение".
Московский метрополитен выпустил транспортные карты "Тройка" в виде наклеек и вкладышей в конце года – 25 декабря. Размер новых носителей примерно в два раза меньше, чем обычная карта "Тройка". "Наклейку с функцией проездного можно прикрепить на смартфон. Для этого нужно отклеить прозрачный стикер с оборотной стороны "Тройки" и приложить к корпусу телефона. Карту-вкладыш достаточно просто положить в чехол с гаджетом", – пояснили в ведомстве.
Стоимость одной наклейки – 350 рублей, вкладыша – 300 рублей. Действуют они, как и обычная "Тройка".
"Новые носители позволяют оплатить проезд в метро, на Московском центральном кольце и в наземном общественном транспорте ", – добавили в пресс-службе метрополитена.
Стойки "Живое общение" с сувенирными витринами расположены на следующих станциях:
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