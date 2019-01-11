Пассажиры раскупили карты "Тройка" в виде наклеек на смартфоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За новогодние праздники пассажиры купили тысячу транспортных карт "Тройка" в виде наклеек на смартфон и вкладышей под чехол гаджета. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

"Первую партию наклеек и вкладышей общим тиражом 500 штук (250 наклеек и 250 вкладышей) раскупили в первый же день продаж – 25 декабря, вторую (еще 500 штук) – за новогодние праздники", – рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что в ближайшее время поступит новая партия нестандартных носителей карт "Тройка".

Их будут продавать в магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в сувенирных витринах на стойках "Живое общение".

Московский метрополитен выпустил транспортные карты "Тройка" в виде наклеек и вкладышей в конце года – 25 декабря. Размер новых носителей примерно в два раза меньше, чем обычная карта "Тройка". "Наклейку с функцией проездного можно прикрепить на смартфон. Для этого нужно отклеить прозрачный стикер с оборотной стороны "Тройки" и приложить к корпусу телефона. Карту-вкладыш достаточно просто положить в чехол с гаджетом", – пояснили в ведомстве.

Стоимость одной наклейки – 350 рублей, вкладыша – 300 рублей. Действуют они, как и обычная "Тройка".

"Новые носители позволяют оплатить проезд в метро, на Московском центральном кольце и в наземном общественном транспорте ", – добавили в пресс-службе метрополитена.

Стойки "Живое общение" с сувенирными витринами расположены на следующих станциях:

– "Площадь Революции";

– "Арбатская" Арбатско-Покровской линии;

– "Киевская" Арбатско-Покровской линии;

– "Александровский сад";

– "Павелецкая" Замоскворецкой линии;

– "Пушкинская";

– "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии;

– "Комсомольская";

– "Белорусская" Кольцевой линии;

– "Парк культуры" Кольцевой линии;

– "Курская" Кольцевой линии;

– "Китай-город" Калужско-Рижской линии;

– "Сретенский бульвар".