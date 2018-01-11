Пассажиры МЦК скачали 30 тысяч книг в "Мобильной библиотеке"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пассажиры Московского центрального кольца скачали 30 тысяч книг в "Мобильной библиотеке". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Самыми популярными стали книги "Звездная пыль" Нила Геймана, "Под куполом" Стивена Кинга, "После огня" Олли Вингет, сборник "12 историй о настоящей любви" и "Вокзал потерянных снов" Чайны Мьевиля. Спросом также пользовались аудиокниги: "Сказки старого Вильнюса" Макса Фрая, "Остров накануне" Умберто Эко, "Ночной дозор" Сергея Лукьяненко, "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова и "Ловушка для влюбленных" Олега Роя.

30 виртуальных книжных полок появились на станциях кольца в апреле 2017 года. Книги можно грузить бесплатно, сканируя QR-код.

Всего на полках около 200 произведений, в том числе Павла Санаева, Дины Рубиной, Екатерины Вильмонт, Елены Михалковой и классиков: Ивана Тургенева, Федора Достоевского, Антона Чехова, Уильяма Шекспира, Оноре де Бальзака, Фридриха Ницше. Есть литература и на английском языке.