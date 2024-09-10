Монтаж инженерных систем ведется в восточном вестибюле станции "Каширская"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строители монтируют инженерные системы в восточном вестибюле станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В 2023 году была завершена реконструкция и интеграция в состав БКЛ станции "Каширская" с западным вестибюлем. Сегодня аналогичные работы проводятся в восточном вестибюле, из которого пассажиры будут выходить к музею-заповеднику "Коломенское", торговым рядам и остановкам городского транспорта", – напомнил он.

Специалисты уже завершили установку приборов и трубопроводов отопления, включая индивидуальный тепловой пункт и инфракрасный обогреватель. Приток воздуха в помещения будут нагнетать 68 вентмашин. Также рабочие монтируют датчики, термостаты, воздуховоды и другое оборудование, включая видеокамеры и звукозаписывающую аппаратуру.

"В результате реконструкции восточного вестибюля увеличится его оснащенность инженерным оборудованием, все новые системы вестибюля будут интегрированы с системами БКЛ. Проектом предусмотрено максимальное использование комплектующих отечественного производства", – сказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Сергей Жуков.

По его информации, специалисты уже установили различное противопожарное оборудование, силовой кабель системы обеспечения безопасности и кабели колонн экстренного вызова и системы контроля прохода в тоннель.

Столичные власти продолжают не только улучшать сами станции, но и пространство вокруг. Так, современный микрорайон площадью более 14 гектаров появится у станции "Печатники" БКЛ в рамках программы МаИП. Для этого город предоставит инвестору земельный участок, где планируется построить 744 тысячи квадратных метров недвижимости.

