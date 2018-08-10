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10 августа, 23:51

Началась реконструкция 90-летнего железнодорожного моста на Курском направлении МЖД

транспорт

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Началась реконструкция железнодорожного моста через Оку на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе компании.

Работы ведут в районе Серпухова. Металлический мост расположен на 105 километре участка Москва – Курск. "В течение трех лет будут укреплены опоры моста, заменены восемь пролетных строений с металлическими фермами, а также проведен комплекс работ по строительству новых объектов путевой инфраструктуры", – отмечается в сообщении.

Пролеты заменят отдельно по первому и второму главному пути. Останавливать движение не планируется, для этого с каждой стороны моста возведут временные строительные сооружения для демонтажа старых и монтажа новых пролетных строений методом надвижки. Поезда будут пропускать в обе стороны по одному пути, это отразится на графике движения составов. Пассажирам отдельно сообщат о датах и длительности технологических окон.

Уже идут работы по укреплению опор моста. Объект сдадут в первом квартале 2021 года. Инвестиции составят около трех миллиардов рублей.

Реконструируемый железнодорожный мост построили в 1928 году. Длина сооружения составляет 550 метров. Высота моста в судоходной части реки – 21 метр.

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