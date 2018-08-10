"Аэроэкспресс" компенсирует цену авиабилетов опоздавшим на рейс из-за сбоя в движении

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Компания "Аэроэкспресс" компенсирует стоимость авиабилетов и билетов на аэроэкспрессы пассажирам, опоздавшим на рейс из-за сбоя в движении поездов между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом, сообщает телеканал Москва 24.

По всем вопросам нужно обратиться на стойку информации компании.

Ранее движение всех электричек и поездов "Аэроэкспресс" на участке Москва – Бескудниково приостановили из-за повреждения провода контактной сети.

Как уточнили представители МЖД, в 06:27 на перегоне Москва − Бутырская Савеловского направления пришлось остановить электричку, чтобы предотвратить наезд. Из-за этого произошло повреждение провода контактной сети.

В 7:50 прибывшие на место бригады энергетиков восстановили поврежденный провод. Поезда теперь ходят по всем путям, однако с увеличенными интервалами.

Диспетчеры МЖД делают все необходимое, чтобы сократить опоздание и ввести задержанные электрички в график.