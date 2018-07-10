Почти 800 новых автобусов появятся в Москве до конца года

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Почти 800 новых автобусов закупит Мосгортранс и коммерческие перевозчики Москвы до конца 2018 года. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"768 новых автобусов закупят для Москвы до конца 2018 года. Из них 571 автобус экологического класса "Евро-5" пополнит парк Мосгортранса, еще 197 – парки коммерческих перевозчиков, которые будут обслуживать по госконтрактам 29 новых маршрутов наземного транспорта", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Ликсутов добавил, что автобусы оснастят системами видеонаблюдения, спутниковой навигацией, климат-контролем пассажирского салона и кабины водителя, медиа-экранами и слотами для зарядки мобильных устройств. Все транспортные средства будут низкопольными, их оборудуют откидными пандусами для маломобильных пассажиров.
Ранее Минтранс предложил ограничить максимальный возраст автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток 10 годами, а также оборудовать весь парк отоплением и кондиционерами.
Эти пункты содержатся в новом социальном стандарте транспортного обслуживания населения. Также в документе оговаривается допустимые опоздания и максимальная загрузка транспорта. Несмотря на рекомендательный характер, региональные власти будут заинтересованы в исполнении новых стандартов. При этом, стоимость проезда в общественном транспорте должна остаться на прежнем уровне
Кроме того, в новом социальном стандарте транспортного обслуживания говорится, что все остановки должны быть защищены от осадков и ветра и доступны для маломобильных граждан.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: