Почти 800 новых автобусов появятся в Москве до конца года

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Почти 800 новых автобусов закупит Мосгортранс и коммерческие перевозчики Москвы до конца 2018 года. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"768 новых автобусов закупят для Москвы до конца 2018 года. Из них 571 автобус экологического класса "Евро-5" пополнит парк Мосгортранса, еще 197 – парки коммерческих перевозчиков, которые будут обслуживать по госконтрактам 29 новых маршрутов наземного транспорта", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Ликсутов добавил, что автобусы оснастят системами видеонаблюдения, спутниковой навигацией, климат-контролем пассажирского салона и кабины водителя, медиа-экранами и слотами для зарядки мобильных устройств. Все транспортные средства будут низкопольными, их оборудуют откидными пандусами для маломобильных пассажиров.

Ранее Минтранс предложил ограничить максимальный возраст автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток 10 годами, а также оборудовать весь парк отоплением и кондиционерами.

Эти пункты содержатся в новом социальном стандарте транспортного обслуживания населения. Также в документе оговаривается допустимые опоздания и максимальная загрузка транспорта. Несмотря на рекомендательный характер, региональные власти будут заинтересованы в исполнении новых стандартов. При этом, стоимость проезда в общественном транспорте должна остаться на прежнем уровне

Кроме того, в новом социальном стандарте транспортного обслуживания говорится, что все остановки должны быть защищены от осадков и ветра и доступны для маломобильных граждан.