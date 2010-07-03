Движение электричек на Савеловском направлении МЖД ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Железнодорожники ввели в график движение электропоездов на севере столицы. Задержки происходили на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы магистрали. Пассажирам приносят извинения.

Утром в среду, 10 апреля, в районе платформы Тимирязевская электропоезд сбил женщину, которая переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Для оказания помощи пострадавшей на место была вызвана бригада медицинской помощи.

Движение поездов приостанавливалось с 8:23 до 8:58 по местному времени. Уточняется, что электричка следовала по маршруту Вербилки – Звенигород.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов с предоставлением мест на некоторые экспрессы Московской железной дороги (МЖД) изменится. Цена поменяется в период праздников с 30 апреля по 6 мая и с 8 по 13 мая. Нововведение коснется поездов, курсирующих по маршрутам из Москвы в Александров, Владимир, Калугу, Рязань, Тулу и Дубну.