Жители Балашихи боятся ездить в маршрутках

Жители Балашихи боятся садиться в местные маршрутки
Жители Балашихи жалуются, что водители маршруток за рулем смотрят фильмы и отвлекаются от дороги.
Как рассказали телеканалу Москва 24 в компании-перевозчике, водителю, на которого поступили жалобы от пассажиров, уже объявили выговор за халатность и пригрозили увольнением в случае рецидива.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Московской области по ЖКХ Петр Попов отметил, что профилактическую беседу нужно проводить со всем коллективом.
"Если предприятие не проведет всю работу, в том числе разъяснительную, дисциплинарную со всем коллективом, то это ни на что не повлияет, так как один в поле не воин. Я думаю, это не единственный водитель и не единственное предприятие, которое так себя ведет", – сказал Попов.
На сегодняшний день, согласно Кодексу об административных правонарушениях, оштрафовать водителя могут только за разговор по телефону, а просмотр фильмов или любых других роликов за рулем не запрещается.
Автоюрист Сергей Радько выразил мнение, что вряд ли можно ввести подобный запрет.
"Здесь такой запрет вряд ли возможен. Его невозможно чисто юридически прописать точно и безукоризненно. Кроме того, непонятно, как за этим следить. Ведь к каждому автомобилю, к каждому автобусу, к каждой маршрутке не поставишь полицейского либо надзирателя", – сказал Радько.
А председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, в свою очередь, призвал пассажиров фиксировать водителей за просмотром видео.
"Пассажиру необходимо сделать фото либо записать видеосюжет, когда водитель просматривает фильм, отвлекается от дороги, и передать данный сюжет сотрудникам ГИБДД для дальнейшего привлечения к административной ответственности", – сказал он.
Запрет на использование мобильного телефона за рулем машины действует с 2007 года. Закон отражен в статье 12.36.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и непосредственно в правилах дорожного движения.
Ранее появилась информация о возможном запрете использования гаджетов за рулем. Соответствующее предложение появилось в Госдуме.
Сейчас существует лишь наказание за использование водителем мобильного телефона. Штраф за нарушение – 1500 рублей.
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