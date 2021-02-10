Москвичей предупредили о транспортном коллапсе на выходных

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столичном регионе из-за снегопада в выходные может ухудшиться видимость до 500 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"С нулей часов пятницы до 12 часов субботы в связи с выходом балканского циклона "Волькер", который атакует Центральную Россию и принесет снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов, видимость будет понижаться до 500 метров и менее. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно", – рассказал Тишковец.
Метеоролог добавил, что столбики термометров в эти дни будут показывать около -9... -14 градусов. Однако, по его словам, из-за плотного северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, может казаться намного холоднее.
В связи с непогодой Тишковец посоветовал водителям отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт или при возможности остаться дома.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк также предупредила москвичей о рекордном снегопаде, который продлится до воскресенья. По прогнозам метеоролога, за эти дни в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится с нынешних 30 до 50 сантиметров.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что за три дня в столице может выпасть примерно 25–30 миллиметров осадков. Синоптик заявил, что в городе будет настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет.
Из-за снегопада коммунальная техника механизированно подметает проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой. В связи с непогодой пешеходов призвали быть внимательными и не укрываться под деревьями, а автомобилистов соблюдать – скоростной режим и дистанцию.
Москвичей предупредили о продолжительном снегопаде
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