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Москва 24

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Транспорт

11:51

Москвичей предупредили о транспортном коллапсе на выходных

транспорт город погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном регионе из-за снегопада в выходные может ухудшиться видимость до 500 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"С нулей часов пятницы до 12 часов субботы в связи с выходом балканского циклона "Волькер", который атакует Центральную Россию и принесет снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов, видимость будет понижаться до 500 метров и менее. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно", – рассказал Тишковец.

Метеоролог добавил, что столбики термометров в эти дни будут показывать около -9... -14 градусов. Однако, по его словам, из-за плотного северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, может казаться намного холоднее.

В связи с непогодой Тишковец посоветовал водителям отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт или при возможности остаться дома.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк также предупредила москвичей о рекордном снегопаде, который продлится до воскресенья. По прогнозам метеоролога, за эти дни в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится с нынешних 30 до 50 сантиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что за три дня в столице может выпасть примерно 25–30 миллиметров осадков. Синоптик заявил, что в городе будет настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет.

Из-за снегопада коммунальная техника механизированно подметает проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой. В связи с непогодой пешеходов призвали быть внимательными и не укрываться под деревьями, а автомобилистов соблюдать – скоростной режим и дистанцию.

Москвичей предупредили о продолжительном снегопаде

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