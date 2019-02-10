Более 22 тысяч москвичей стали участниками "Лыжни России"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Свыше 22 тысяч человек стали участниками столичного этапа гонки "Лыжня России". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

XXXVII Всероссийская массовая гонка состоялась 9 февраля. Соревнования прошли в 11 округах города. Центральный старт состоялся в природно-историческом парке "Тушинский".

Свыше трех тысяч участников подмосковного этапа гонки "Лыжня России" добрались до олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" на автобусах Мострансавто, уточняет пресс-служба предприятия. Весь день восемь автобусов перевозили всех желающих принять участие в соревнованиях.

"Четыре автобуса большого класса курсировали в режиме шаттла от торгового центра "Мега-Химки" до спортивного центра", – сказано в сообщении.

Предварительно все транспортные средства прошли необходимый контроль. Были проверены системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров.

Ранее сообщалось, что участниками гонки стали свыше 15 тысяч человек в Подмосковье.