Больше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Более 20 самолетов не смогли вылететь из аэропортов Москвы.
Согласно информации, предоставленной сервисом "Яндекс.Расписания", аэропорт Внуково задержал 3 рейса, и отменил 1 вылет, в Домодедове 1 рейс задержан и 17 отменилось.
В Шереметьеве задержанных и отмененных рейсов нет.
Ранее в МЧС РФ россиянам рассказали, как уберечь себя от возможных травм при гололедице.
В ведомстве напомнили, что образование гололедицы происходит при температуре от 0 до 3 градусов мороза. Она появляется после дождя или оттепели при похолодании. Кроме того, гололедица может образоваться в результате замерзания мокрого снега.
В воскресенье в Москве ожидается ветер, небольшие осадки, и гололедица сохранится.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.