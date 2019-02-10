Больше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Более 20 самолетов не смогли вылететь из аэропортов Москвы.

Согласно информации, предоставленной сервисом "Яндекс.Расписания", аэропорт Внуково задержал 3 рейса, и отменил 1 вылет, в Домодедове 1 рейс задержан и 17 отменилось.

В Шереметьеве задержанных и отмененных рейсов нет.

Ранее в МЧС РФ россиянам рассказали, как уберечь себя от возможных травм при гололедице.

В ведомстве напомнили, что образование гололедицы происходит при температуре от 0 до 3 градусов мороза. Она появляется после дождя или оттепели при похолодании. Кроме того, гололедица может образоваться в результате замерзания мокрого снега.

В воскресенье в Москве ожидается ветер, небольшие осадки, и гололедица сохранится.